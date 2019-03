Rutte en Grapperhaus geven persconferentie over ’Utrecht’

Volg hieronder het twitterverslag van parlementair journalist Alexander Bakker.

Bij de aanslag in een tram in Utrecht vielen vanmorgen drie doden en vijf gewonden, van wie drie ernstig. De vermoedelijke dader, de 37-jarige Gökmen Tanis, is inmiddels aangehouden. Eerder hield de politie een andere man aan wegens betrokkenheid bij de aanslag. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten.

De NCTV verhoogde voor de provincie Utrecht het dreigingsniveau naar niveau 5, het hoogste niveau. Het is voor het eerst in Nederland dat het niveau zo hoog is. Het dreigingsniveau ’kritiek’ blijft in elk geval tot tien uur ’s avonds van kracht. Elders in het land blijft het niveau op vier.

De meeste politieke partijen hebben de campagnes voor de verkiezingen stilgelegd.