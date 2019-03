Rutte: Nederland leeft intens mee met aanslag

Volg hieronder het twitterverslag van parlementair journalist Alexander Bakker.

„Vandaag heeft een aanslag plaatsgevonden in Utrecht, letterlijk in het hart van ons land”, zei Rutte, die meldde dat morgen in Nederland op alle overheidsgebouwen de vlaggen halfstok zullen hangen. „Nu overheerst vooral een gevoel van afschuw en ongeloof. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, bij de families en gezinnen die van het ene op het andere moment iemand in hun midden moeten missen.”

Volgens de premier is het nog onduidelijk wat de motieven van de dader zijn. Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wordt nog altijd de mogelijkheid open gehouden van meedere daders. Hij noemt de aanslag ’in Nederland een gebeurtenis zonder precedent’. „Ik roep iedereen op om kalm te blijven.”

Dader aangehouden

Bij aanslag in een tram in Utrecht vielen vanmorgen drie doden en vijf gewonden, van wie drie ernstig. De vermoedelijke dader, de 37-jarige Gökmen Tanis, is inmiddels aangehouden. Eerder arresteerde de politie een andere man wegens betrokkenheid bij de schietpartij. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten.

De NCTV verhoogde voor de provincie Utrecht het dreigingsniveau naar niveau 5, het hoogste dreigingsniveau, dat nog niet eerder werd ingesteld. Na de aanhouding van de hoofdverdachte werd het dreigingsniveau weer teruggebracht naar 4.

Campagne stilgelegd

De meeste politieke partijen hebben de campagnes voor de verkiezingen stilgelegd. Een voor maandagavond gepland verkiezingsdebat werd geschrapt, evenals een Kamerdebat over de Europese top.

„Die verkiezingscampagne is the least of my worries”, zei Rutte. De verkiezingen gaan zoals het er nu uitziet wel door. „Wij zwichten niet voor dergelijke gebeurtenissen.”

Hoewel het motief onduidelijk is, nam Rutte al in de middag onomwonden het woord ’aanslag’ in de mond. „Als u de schaal ziet van wat daar gebeurt is vandaag, als je ziet wat de impact is, dan is dat in alle opzichten een aanslag.” Volgens Grapperhaus wordt ook de mogelijkheid open gehouden dat het motief voor de aanslag in de relationele sfeer ligt.