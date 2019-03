Hoofdverdachte Gökmen Tanis (37) opgepakt na schietpartij Utrecht

Tijdens de persconfentie meldden burgemeester Jan van Zanen, de politie en het OM aanvankelijk nog dat de hoofddader nog zoek is. Een andere verdachte was wel opgepakt tijdens huiszoekingen. Aan het eind van de persconferentie kwam het bericht binnen dat ook Gökmen Tanis was gearresteerd.

Tanis zou na de schietpartij in de tram van maandagmorgen een rode Ranault Clio hebben gekaapt en zijn gevlucht. Die auto is rond 13.40 uur aangetroffen op de Tichelaarslaan in Utrecht. Sindsdien was een klopjacht op hem bezig.

„We hebben alle capaciteit die nodig is, waar die ook vandaan moet komen, laten komen”, vertelde Rob van Bree van de Eenheid Midden-Nederland.

Slachtoffers

Naast de drie dodelijke slachtoffers bij de schietpartij in de tram, raakten vijf mensen gewond. Drie van hen verkeren nog in ’ernstige toestand’, vertelde burgemeester Jan van Zanen maandagavond op een persconferentie met politie en het Openbaar Ministerie.

Volgens het OM zijn ook op andere plekken in Nederland invallen gedaan, in de hoop Gökmen Tanis te kunnen vinden. In de provincie Utrecht blijft het dreigingsniveau 5 gehandhaafd.