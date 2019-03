Gele Hesjes niet meer welkom op Champs-Elysées

Een dag na de plunderingen op de Champs-Elysées worden de winkels weer hersteld. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

PARIJS - De Gele Hesjes mogen in Frankrijk niet meer overal demonstreren. Premier Edouard Philippe heeft na de grote plunderingen van afgelopen zaterdag op de Champs-Elysées aangekondigd dat op een aantal plaatsen de betogingen van de Gele Hesjes verboden worden. Het gaat om de beroemde avenue in Parijs, maar ook op pleinen in Bordeaux en Toulouse.