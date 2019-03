Verstoppertje spelen in martelkamer

Simon Stranger dook in het veel bewogen verleden van zijn Joodse schoonfamilie. „Fascisme is helaas van alle tijden.” Ⓒ Anne Valeur

In de Joodse traditie wordt gezegd dat een mens tweemaal sterft, vertelt de Noorse schrijver Simon Stranger. „De eerste keer is als het hart stopt met slaan. De tweede keer is als de naam van de dode voor de laatste keer wordt uitgesproken, gelezen of gedacht.” Zijn roman Blijf hun namen noemen is een succesvolle poging om de herinnering aan Hirsh Komissar, de opa van zijn Joodse schoonmoeder, levend te houden.