Viervoeters in een nieuw jasje

Een Fins bedrijf wist Disney ervan te overtuigen om 101 Dalmatian Street te maken. Ⓒ Disney

Disney-fans kijken reikhalzend uit naar de remakes die later dit jaar in de bioscopen verschijnen van The lion king, Dumbo en Aladdin. Thuis op de bank is vanaf april al een andere klassieker in een nieuw jasje te zien.