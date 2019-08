Trump overweegt blokkade Venezuela

Trump heeft zich tot dusver gefocust op diplomatieke en economische druk om Maduro te laten aftreden. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een blokkade van Venezuela in te stellen om de druk op president Nicolás Maduro op te voeren om de macht in het Zuid-Amerikaanse land af te staan. De VS en diverse westerse landen steunen oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó.