’Bezoeker Keukenhof wordt steeds brutaler’

De Keukenhof opent vandaag de poorten voor genodigden, overmorgen gaat het park open voor iedereen. De komende acht weken zullen er zo’n 1,2 miljoen buitenlandse toeristen naar Lisse afreizen. Ook worden er een kwart miljoen Nederlanders verwacht. Ⓒ Michel van Bergen

Ja, er zijn wat plekken gekomen voor selfiemakers, omdat ze volgens tuinman Stefan Slobbe anders ’het liefst tussen de bloemen gaan liggen’. Maar verder is er in zeventig jaar weinig veranderd in de Keukenhof in Lisse. „Innovatie hoeft dus niet altijd”, aldus directeur Bart Siemerink van het jarige bloemenpark dat vandaag met een ’vip-dag’ weer de poorten opent.