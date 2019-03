Wereldleiders solidair met Nederland: ’Strijden tegen angst’

In een boodschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken condoleert Ankara de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag „door wie en met welke motieven die dan ook zou zijn gepleegd.” „We wensen de nabestaanden sterkte en de gewonden een spoedig herstel toe”, aldus de boodschap van de Turken.

De Turkse inlichtingendienst doet ook onderzoek naar de vraag of de dodelijke schietpartij maandag in een tram Utrecht is uitgevoerd uit persoonlijke of uit terroristische motieven, aldus president Erdogan. De man die ervan wordt verdacht de schutter te zijn, is de in Turkije geboren Gökmen T. (37).

In Turkse mediaberichten werd gemeld dat familieleden van de gearresteerde man vermoedden dat ’persoonlijke motieven’ een rol speelden, en dus niet terrorisme.

Parijs

Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de schietpartij. „Mijn gedachten gaan uit naar de familie van de slachtoffers en wij zijn met u in rouw en vastberaden te strijden tegen diegenen die angst en terreur zaaien.”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak haar steun. Merkels woordvoerder liet weten dat ze „met zorg en in solidariteit in deze uren aan de mensen in Utrecht denkt.” Ze treurt om de slachtoffers en hoopt dat de dader snel gepakt wordt en er geen gevaar meer dreigt.

Facebook

Na de schietpartij in Utrecht konden mensen op Facebook melden dat ze veilig zijn. De dienst heeft een zogeheten Safety Check geopend. Het is de eerste keer in Nederland dat dit gebeurt voor een incident in Nederland.

Als een ramp gebeurt, kan Facebook besluiten om een speciaal berichtje te sturen naar iedereen die mogelijk in het rampgebied is. Gebruikers kunnen dan op de knop ’ik ben veilig’ klikken. Er gaat dan automatisch een melding naar alle vrienden van die gebruikers.

De Facebook Safety Check werd eerder onder meer gebruikt bij bloedbaden in Londen, Manchester, Brussel, Berlijn, Parijs, München, Nice, Turkije en Las Vegas en bij natuurrampen als bosbranden, tyfonen en aardbevingen.