Tweede Kamer herdenkt schietpartij, Wilders eist debat

De Kamer staat morgen ook stil bij de aanslag op een moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Politieke partijen besluiten waarschijnlijk morgenochtend of ze de verkiezingscampagne hervatten. Alleen Forum voor Democratie besloot maandag om campagneactiviteiten niet op te schorten.

De provinciale verkiezingen gaan woensdag wel gewoon door, liet minister-president Rutte weten tijdens een persconferentie.

Debat

PVV-leider Geert Wilders wil nog voor de stembusgang een debat in de Tweede Kamer met premier Rutte en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de schietpartij in de tram in Utrecht.

Wilders vraagt zich af waarom hoofdverdachte Gökmen Tanis vrij kon rondlopen. „Nederland heeft recht op de waarheid”, twittert de PVV-voorman. Het is nog niet duidelijk of een meerderheid van de Tweede Kamer morgen al een debat wil.

De PVV’er verwijst naar berichten over andere zaken die de in Turkije geboren T. op zijn kerfstok zou hebben, zoals een poging tot doodslag en diefstal. Het is vooralsnog onduidelijk of het om een terroristisch misdrijf gaat of om een ruzie in de relationele sferen, zoals eerwraak. Ook Turkije kondigt aan een onderzoek te starten naar de motieven van de man.

