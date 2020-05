Aantal coronadoden Italië voor het eerst sinds 9 maart onder de 100

Jongeren komen weer samen voor een drankje op straat in de wijk Trastevere in Rome. Ⓒ AFP

ROME - Het aantal dagelijkse doden door het nieuwe coronavirus in Italië is voor het eerst sinds 9 maart onder de 100 gebleven. De afgelopen 24 uur overleden 99 mensen aan de gevolgen van het longvirus. Het geregistreerde dodental in Italië staat nu op 32.007.