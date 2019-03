Vader verdachte Utrecht: hij moet boeten

Vader Mehmet heeft gesproken met Turkse media. Hij zegt dat de zoon uit zijn eerste huwelijk ervoor moet boeten als hij daadwerkelijk de dader is. „Als hij het gedaan heeft, moet hij de prijs ervoor betalen.”

Gökmen zou als kind met zijn ouders naar Nederland zijn gekomen. Nadat zijn ouders waren gescheiden, keerde zijn vader terug naar Turkije. Hij claimt al sinds 2008 geen contact meer te hebben gehad zijn zoon.

,,Ik heb al elf jaar niet meer met hem gesproken. Wat kan ik doen? Hij is in Nederland, ik ben hier. Ik weet niet hoe zijn leven is. Niemand heeft het recht iemand te doden, maar vroeger was hij niet zo”, besluit de vader.

