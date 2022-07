Amsterdamse corpsleden leggen functie neer na geven vrouwonterende speech

Dit meldt de vereniging in een persbericht. Ook zal het corps voorlopig geen nieuwe leden aannemen.

„De Senaat, het dagelijks bestuur van studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V., heeft gisterochtend kennis genomen van de inhoud van speeches die zijn gegevens tijdens het herendiner dat eergisteren als onderdeel van de lustrumviering van onze vereniging plaatsvond. Ik ervaar de vrouwonvriendelijke, discriminerende woorden van de sprekers en anderen in de zaal als schokkend en kwetsend”, staat in het persbericht.

Zondagavond zeiden mannelijke leden van het corps tijdens speeches dat vrouwen „sperma-emmers” zijn en „niks en niks meer dan een hoer.” Mannen zouden „de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken.” Een bestuurslid van de vereniging, dat eveneens vrouwonvriendelijke uitspraken deed, zou daarnaast de beoogde cultuurverandering bij het corps een façade genoemd hebben en stelde naar verluidt dat het corps boven de samenleving staat, deze uitspraken ontkent hij echter zelf.

Bekijk ook: Bizarre uitspraken bij Amsterdams corps gefilmd

De mannelijke studenten die zich vrouwonvriendelijk hebben uitgelaten tijdens het lustrumdiner hebben hun functie binnen de studentenvereniging opgezegd. De vier sprekers hebben excuses gemaakt en zullen ze die ook nog persoonlijk aanbieden aan leden tijdens een bijeenkomst op de sociëteit, schrijft rector Heleen Vos. Drie van de vier hadden een functie bij de vereniging. Twee waren er lid van de commissie die zich bezighoudt met de kennismakingstijd, de derde zat in het dagelijks bestuur van het corps.

Hun terugtreden doet Vos naar eigen zeggen intens verdriet. „Maar ik ben het ermee eens dat hun positie sinds de gebeurtenissen van eergisteren onhoudbaar is geworden. Het feit dat één van de sprekers een mede-Senaatslid is, is des te pijnlijker. Alle sprekers hebben een groot gebrek aan fatsoen getoond, terwijl van aanwezige Senaatsleden juist moet worden verwacht dat zij optreden tegen dergelijk gedrag. Zij zijn directe vertegenwoordigers van de cultuuromslag die het afgelopen collegejaar onder hun leiding is geïnitieerd. Het omgekeerde is echter gebeurd.”

Halsema kijk naar maatregelen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kijkt welke maatregelen ze kan treffen tegen het studentencorps. Een uiterste consequentie kan volgens haar zijn het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit aan de Warmoesstraat.

Halsema vindt dat de mannelijke leden van A.S.C./A.V.S.V. zich naast seksisme en discriminatie hebben schuldig gemaakt aan een oproep tot geweld tegen vrouwen, door vanaf een podium te zeggen „de nekken van de vrouwen te breken.” Ze noemt de uitlatingen „onaanvaardbaar en volstrekt verwerpelijk.”

De burgemeester noemt het „wangedrag” verder een klap in het gezicht van het dagelijks bestuur van de studentenvereniging. „Het afgelopen jaar heb ik twee gesprekken gevoerd met de senaat, haar rector en een vertegenwoordiging van de reünisten. Zij hebben zich ongelooflijk ingespannen om de cultuur te veranderen.”

’Trial by media’

Volgens Vos worden de mannen sinds hun speech bedreigd. „Daarom roep ik mensen binnen en buiten de organisatie op om onmiddellijk op te houden met de opruiing en bedreiging die de betrokkenen momenteel online en fysiek ervaren.” Ook zou er volgens de rector sprake zijn van het zogeheten ’trial by media’.

„Zonder de ontoelaatbare gebeurtenissen op enige manier te bagatelliseren, merk ik op dat er tegenstrijdige berichten circuleren over wat er gezegd is en door wie. Mijn voormalige medebestuurder geeft bijvoorbeeld aan zich niet uitgelaten te hebben over de cultuuromslag, wat wel beweerd wordt. De trial by media die nu al gaande is, moet stoppen. Na afronding van het onderzoek worden en er conclusies getrokken en zullen de juiste maatregelen worden genomen.”

Bekijk ook: Corps kan financiering vergeten na vrouwenhaat tijdens lustrum

De inschrijving voor aspirant-leden van het Amsterdamse studentencorps is tot nader order opgeschort vanwege de ophef. „De Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. vindt het belangrijk dat in de komende tijd alle tijd en energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen”, aldus de voorzitter.

BuZa

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de Amsterdamse studentenvereniging het logo van het departement van de website afhaalt.

Buitenlandse Zaken wilde met het logo op de website van de vereniging de mogelijkheid van werken voor het ministerie onder de aandacht van studenten brengen, schrijft het departement op Twitter. Van een echte samenwerking, zoals de banner lijkt te suggereren, is volgens een woordvoerder geen sprake.

Het ministerie vindt de beelden die naar buiten zijn gekomen „zeer verwerpelijk” en heeft het corps dan ook verzocht het logo van de site te halen. Dat is gebeurd per e-mail, want ook voor Buitenlandse Zaken was de vereniging telefonisch niet bereikbaar. Vooralsnog staat het logo er nog gewoon op.

Het logo van het ministerie is volgens de woordvoerder ook bij andere studentenverenigingen geplaatst. In ieder geval bij het evenmin onomstreden Groningse corps Vindicat staat het beeldmerk op de site.