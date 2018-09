Arcadis profiteert van Harvey

ABN Amro houdt er rekening mee dat ingenieursbureau Arcadis extra werkzaamheden zal verrichten die vergelijkbaar zijn met die na de orkaan Sandy in New York in 2012. Dat zou dan om $50 miljoen kunnen gaan. De bank mikt voor dit jaar op een positieve impact op het bedrijfsresultaat van 1,5-2%.

Ze erkent dat dit bescheiden is, maar constateert wel een belangrijke verbetering in het sentiment. Na beleggers een paar jaar lang te hebben teleurgesteld, profileert Arcadis zich nu weer een beetje als Nederlands trots.