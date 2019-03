Verwarring over drijfveer dader

Een DSI-agent patrouilleert zwaarbewapend in Utrecht vlak bij de tram waar de schietpartij plaatsvond Ⓒ AFP

UTRECHT - De verwarring was maandag groot over de achtergrond van de Utrechtse schietpartij. Ook de autoriteiten worstelden in hun communicatie met de onzekerheden, zegt de Leidse hoogleraar en terreurdeskundige Edwin Bakker.