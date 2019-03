’Bellingcat vindt huis provocerende crimineel in Iran’

Terwijl Gheiybe op de nationale opsporingslijst staat, plaatst hij regelmatig video’s online. Hij ontsnapte in 2011 nadat hij twee mensen neerschoot in Den Bosch en hen beroofde van 175 duizend euro.

Nu hebben internetspeurders hem gevonden. Ze hebben zijn foto’s en filmpjes geanalyseerd, en kwamen tot de volgende conclusie: Gheiybe moet hier zijn.

Dat meldt onderzoeker Henk van Ess op Twitter. Hij is betrokken bij Bellingcat en zegt ’ongelofelijk trots’ te zijn op deze primeur. De onderzoekers gingen dan ook grondig te werk.

„Aan de stand van de bloemen op de achtergrond, konden we bijvoorbeeld zien dat de video inderdaad in maart is opgenomen. Daarbij kregen we hulp van een plantendeskundige”, vertelt Van Ess tegen Omroep Brabant. „En we zagen typisch Iraanse vuilnisbakken. Ook dat was een aanwijzing.”

Of het nu niet makkelijker is geworden voor de crimineel om weer elders naartoe te gaan, en zo uit de klauwen van opsporingsdiensten te blijven, kan Van Ess niet zeggen. „Daar hebben we goed over nagedacht. Als we het onderzoek niet openbaar hadden gemaakt, was het moeilijker deskundigen te vinden. Dan hadden we dit alles nooit gevonden.”