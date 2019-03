Politie houdt derde verdachte schietpartij Utrecht aan

Of de derde verdachte iets met de schietpartij heeft te maken, is niet bekend. Dat zoekt de politie uit. Eerder was bij een huiszetting een andere man opgepakt, waarvan evenmin zeker is in hoeverre hij bij het tramdrama betrokken is. Hoofdverdachte Gökmen T. werd eerder op maandag gearresteerd.

Bekijk ook: Schutter gestoorde crimineel

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft maandagavond hulpverleners bezocht die de hele dag druk zijn geweest met de nasleep van de schietpartij in de tram. Volgens de gemeente heeft hij hen namens alle inwoners van Utrecht bedankt voor „hun enorme inzet voor onze veiligheid.”

De trams op het traject in Utrecht waar de schietpartij plaatsvond, rijden dinsdag weer volgens de normale dienstregeling, meldt openbaarvervoerbedrijf U-OV. Volgens de vervoerder zijn de tram en de trambaan dan weer vrijgegeven. Maandagavond is het onderzoek op het 24 Oktoberplein, waar de tram stil kwam te staan, nog altijd bezig, laat de politie weten.