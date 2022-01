Misstanden The Voice aanleiding voor demonstratie Manifestatie tegen seksueel geweld verplaatst vanwege verwachte grote opkomst

AMSTERDAM - Bij een demonstratie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag op het Museumplein in Amsterdam wordt zaterdagmiddag een grote toeloop verwacht. Aanleiding voor de demonstratie ’No blame, but change’ zijn de misstanden rond het tv-programma The Voice of Holland. De betoging, die om 12.00 uur begint, zou eigenlijk op de Dam plaatsvinden, maar is vanwege de verwachte drukte naar het Museumplein verplaatst.