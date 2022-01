Museumplein stroomt vol voor manifestatie tegen seksueel geweld

De demonstranten dragen spandoeken en tekstborden, met onder meer: ’Kijk niet weg, doe iets’ en: ’No does not mean convince me’ (Nee betekent niet: overtuig me). Op het podium hangt een doek met het thema van de manifestatie. Een 71-jarige man is gekomen, omdat hij zich na het zien van de uitzending van Boos „de ogen uit de kop schaamt”, vertelt hij. In dat programma werden gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland gemeld.

Onwetendheid

De stichting wijst erop dat seksueel grensoverschrijdend gedrag continu voorkomt, maar dat velen zich hier niet bewust van zijn. Die onwetendheid moet volgens de organisatie doorbroken worden.

De betoging zou eigenlijk op de Dam zijn, maar is eerder vanwege de verwachte drukte naar het Museumplein verplaatst. De presentatie is in handen van cabaretière Karin Bloemen. Verder spreken onder anderen actrice Fatma Genç, strafrechtadvocaat Richard Korver, Tweede Kamerlid voor de PvdA Attje Kuiken, FNV-vicevoorzitter Kitty Jong en Amnesty International-directeur Dagmar Oudshoorn. Ook ervaringsdeskundige Sara Alaoui-Dekker komt aan het woord.