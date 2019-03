’Hobo klinkt als homo’

Slechts het laatste puntje van de straat heet nog noodgedwongen Hobo. Iemand was al verhuisd en de post werd al bezorgd. Ⓒ Martin Mooij

Zaandam - Klinkt de straat Hobo te veel als homo? Sommige bewoners van een Zaanse nieuwbouwwijk vinden van wel, met als gevolg dat er een bordje is verrezen met een nieuwe straatnaam: Piccolo. Nu wordt bekeken of dat besluit, door mysteries omgeven en hevig bekritiseerd, weer kan worden teruggedraaid. Zelfs de rechter buigt zich nu over de langlopende klucht.