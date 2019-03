Navigatie mogelijk zelf de weg kwijt

„Het telsysteem is dan namelijk volgeraakt en in de nacht van 6 op 7 april vindt dan een zogenoemde ’gps-omwenteling’ plaats en begint het telsysteem weer bij nul te tellen”, zegt Frans van Bergen van het agentschap. „Maar het gaat vooral op voor oude navigatiesystemen van voor 2009 die vaak met een zuignap op de autoruit worden vastgezet.”

Het agentschap zegt dat het probleem te vergelijken is met auto’s van vroeger, waar de kilometerteller na 99.999 km weer terugsprong naar 0 kilometer. „Gps-techniek werkt met weeknummers. Elke 1024 weken, dus ongeveer na 20 jaar, springt het systeem weer op nul en dat is nu dus bijna het geval.”

Van Bergen adviseert iedereen op de site van de aanbieder te checken of de apparatuur een update nodig heeft. Zo hebben Garmin en TomTom speciale pagina’s in de lucht gebracht en ook automerken zoals Renault geven op hun sites informatie over welke modellen wel of niet te vertrouwen zijn.

Nieuwe navigatiesystemen worden niet getroffen, en kennen dergelijke problemen pas over 157 jaar.