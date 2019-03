Premier: laat schutter moskeeën naamloos blijven

De schietpartijen van afgelopen vrijdag hebben het leven gekost aan zeker 50 mensen. Ⓒ EPA

WELLINGTON - De Nieuw-Zeelandse premier weigert de naam uit te spreken van de hoofdverdachte van de aanslag op twee moskeeën. Jacinda Ardern zei tegen het parlement dat de dader uit is op beruchtheid en dat gunt ze hem niet. „Hij is een terrorist. Hij is een crimineel. Hij is een extremist”, zei de premier volgens de krant The New Zealand Herald. „Maar als ik spreek, blijft hij naamloos.”