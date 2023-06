Premium Het beste van De Telegraaf

Groots in groene energie: vanuit de hele wereld interesse voor El Hierro

Door Hilde Postma

De vijf windturbines op El Hierro spelen een cruciale rol in het zelfvoorzienende engergie-systeem van het eiland. Ⓒ Getty Images

Valverde - Op het Canarische eiland El Hierro kom je niet zo gemakkelijk. Het heeft geen directe verbinding met het vasteland. Hier kom je alleen per vliegtuig vanaf Tenerife of Gran Canaria of met een veerboot die er 2 uur over doet. Stranden heeft het eiland vrijwel niet. De meeste bezoekers komen voor de natuur óf om kennis te maken met het bijzondere (bijna) zelfvoorzienende energiesysteem.