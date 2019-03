Van Zanen: verwarring kan gebeuren

De Utrechtse burgemeester zei eerder dinsdagochtend dat alleen hoofdverdachte Gökmen T. nog vast zou zitten in verband met de schietpartij in Utrecht. „De twee andere personen die gisteren zijn opgepakt, zijn vrijgelaten”, zei hij op Radio 1. De politie Utrecht sprak dit echter tegen.

De politie noch een woordvoerder van de gemeente Utrecht weet waarom Van Zanen zijn uitspraken heeft gedaan.

„De laatste informatie is juist en de eerste informatie van de politie niet”, zegt Van Zanen nu. Samen met wethouder Linda Voortman legde hij dinsdag bloemen vlakbij de plek waar op maandag een man op onschuldige mensen schoot.

„Onze gedachten gaan uit naar alle nabestaanden. Rust zacht”, staat op het briefje van de burgemeester. „Mijn stad is in rouw. Als burgemeester voel je dat het meest. Het is een vreselijke tragedie.”

Later vandaag bezoekt hij de gewonden in het ziekenhuis.