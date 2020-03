Geen extra coronamaatregelen, Rutte spreekt van ’indamfase’

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en premier Mark Rutte na afloop van het crisisoverleg over de verspreiding van het coronavirus. Ⓒ ANP

Den Haag - Ondanks het oplopende aantal corona-besmettingen in Nederland, neemt het kabinet geen extra maatregelen. Volgens premier Rutte zit ons land nu in een ’indamfase’. „Als het groter wordt moeten we nadenken over vervolgscenario’s. Wat die dan zijn, daar ga ik nu niks over zeggen.”