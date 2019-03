Eerste lichamen Christchurch vrijgegeven

Nog lang niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. De politie meldde dat tot nu toe van twaalf slachtoffers is vastgesteld wie het waren. Het uitblijven van zekerheid over de slachtoffers veroorzaakt ontrust onder nabestaanden. De politie zegt dat het alles doet om het werk zo snel mogelijk af te ronden en de slachtoffers over te dragen aan hun families.

