Britse activisten smijten standbeeld ’slavenhandelaar’ in haven

Colston was een zeventiende-eeuwse zakenman (1636-1721), parlementslid en filantroop. Volgens de Black Lives Matter-demonstranten verdiende hij een fortuin aan de slavenhandel. Het beeld werd met een kabel omver gehaald, onder luid gejoel van honderden betogers.

Voordat het standbeeld kopje onder ging, zette een betoger nog even zijn knie op de metalen nek als verwijzing naar de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door hard optreden van een blanke agent in Minneapolis.

Protest Londen

Ook in Londen zijn veel mensen op de been. In de hoofdstad is een standbeeld van de wereldberoemde Britse leider Winston Churchill (1874-1965) beklad, die een hoofdrol speelde in de strijd tegen de nazi’s. Activisten hebben zijn naam doorgestreept en er ’was a racist’ ondergezet, zo is te zien op beelden.

Hoewel de commissaris van politie en de minister van Volksgezondheid het protest hadden afgeraden, onder meer wegens het coronabesmettingsgevaar, verzamelden tienduizenden mensen zich toch in het centrum van de hoofdstad in de buurt van de Amerikaanse ambassade aan de Theems. Later trokken ze naar Downing Street en Parliament Square.