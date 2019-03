Elf jaar cel voor ’laffe Airbnb-moord’

MELBOURNE - Een man uit Melbourne is veroordeeld tot elf jaar voor de fatale mishandeling van een huurder na een conflict over geld. Het slachtoffer moest volgens de Australische omroep ABC nog 210 dollar (ruim 130 euro) betalen voor het gebruik van de kamer die hij had gevonden via Airbnb, de internetmarktplaats voor slaapplaatsen bij particulieren.