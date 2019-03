Campagne hervat, maar ingetogen vanwege schietpartij Utrecht

Op de laatste campagnedag zijn de partijen doorgaans nog druk met allerhande campagne-activiteiten. 's Avonds zouden de Haagse kopstukken in Arnhem aantreden voor het laatste grote verkiezingsdebat van de NOS. De PVV wil dinsdagmiddag of -avond het kabinet nog in de Tweede Kamer aan de tand voelen over de gebeurtenissen in Utrecht van maandag. Als de andere partijen daarmee instemmen, komt het slotdebat van de NOS waarschijnlijk in de knel.

Reactie De Telegraaf

Naar aanleiding van de ingrijpende gebeurtenissen in Utrecht heeft De Telegraaf besloten in de krant van dinsdag geen politieke advertenties te plaatsen. Forum voor Democratie is daar boos over, omdat een advertentie niet is gepubliceerd.

„Politieke partijen zoeken in verkiezingstijd graag podia om de burger te bereiken. Zo ook via De Telegraaf. Er kunnen omstandigheden zijn die het verkondigen van politieke boodschappen minder gepast maken. De dodelijke schietpartij is zo’n omstandigheid”, aldus de hoofdredactie. Derhalve heeft De Telegraaf besloten een geplande advertentie van Forum voor Democratie een dag door te schuiven.