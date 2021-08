Taliban zwaarst bewapende terreurgroep ter wereld dankzij buitgemaakt Amerikaans materieel

Premium Buitenland

VS betaalden hoge prijs voor twintig jaar oorlog in Afghanistan

De laatste Amerikaanse vliegtuigen zijn vertrokken uit Afghanistan. Daarmee is een einde gekomen aan twintig jaar Amerikaanse aanwezigheid in het land. Voor Amerika werd het de langste oorlog in de geschiedenis, die de machtsperiode van vier presidenten omspande. Onder Bush, Obama, Trump en Biden gr...