Steen door ruit bij LPF-raadslid Eindhoven

EINDHOVEN - Bij het Eindhovense LPF-raadslid Tjerk Langman is in de nacht van maandag op dinsdag een steen tegen het raam gegooid. De buitenruit is door de actie gesneuveld. Het raadslid denkt dat het gaat om een gerichte actie vanwege een poster van Geert Wilders die tot zondag voor het raam hing. Toen de poster er zondag nog hing werd ook al geprobeerd om een baksteen naar binnen te gooien, maar dat mislukte.