Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik heb jongens in paniek gezien en heel wat lichamen’ Brabander vecht mee in Oekraïne: ’Ik slaap met mijn wapen’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Nederlander Hendrik (niet zijn echte naam) vecht mee in Oekraine. Ⓒ ANP / Associated Press

Als monteur repareerde hij schepen, hij dreef b&b’s en was beveiliger. Nu loopt hij rond in brandhaard Donetsk in een uniform waarop naast het Oekraïense vlaggetje ook de Nederlandse driekleur prijkt. In zijn handen een Bren-aanvalsgeweer, splinternieuw uit de verpakking. Brabander Hendrik vecht in de Donbas mee met het Oekraïense leger. Niet eerder deed een Nederlandse strijder zo gedetailleerd verslag van het front.