Automobilist uit Duitsland scheurt met 200 kilometer per uur de grens over en botst tegen taxi

Binnenland

Leidenaar (58) valt van 10 meter hoogte uit boom en overlijdt

Een 58-jarige man is woensdagmiddag overleden nadat hij in Leiden van 10 meter hoogte uit een boom was gevallen. Een politiewoordvoerder zegt dat hij waarschijnlijk de takken van een boom van 20 meter hoogte aan het snoeien was en daarbij ten val kwam.