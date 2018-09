Zwerm wespen valt Eindhovenaren aan

De wandelaars zijn gewond geraakt. Drie van hen werden verzorgd in de ambulances. „Toen ik aankwam, lagen ze al in de ambulance”, zegt een getuige. „Volgens het personeel hadden ze last van hoofdpijn, misselijkheid, rillingen en stekende pijn.”

Een vierde persoon was korte tijd zoek. De politie zocht hem met een helikopter. Later bleek dat de man zelf naar een ziekenhuis was gegaan om zich te laten verzorgen. Naast de wandelaars is ook een hond gestoken.

Nest

Nu gaat het naar omstandigheden goed met de vier. Ze moeten in verband met een eventuele allergische reacties nog wel een aantal uren in het ziekenhuis blijven.

Het incident vond plaats aan de Kosmoslaan, vlakbij een natuurgebied. De gemeente heeft een bedrijf ingeschakeld om het wespennest te laten verwijderen. Volgens de wandelaars werden ze zonder aanleiding aangevallen door de wespen.

Agressief

De hoornaars zijn forse wespen die 3,5 centimeter groot kunnen worden. Hun steken zijn pijnlijker dan die van een normale wesp. In Noord-Brabant zijn er vaker berichten van mensen die zijn aangevallen door de ’agressieve’ hoornaars. Vorig jaar zijn er op diverse plekken in Eindhoven waarschuwingsborden opgehangen.

De insecten vallen mensen aan als ze zich bedreigd voelen, of als ze denken dat hun nest wordt bedreigd.