Eis 16 jaar voor dodelijke schietpartij Amsterdam

Die diefstal vond enkele dagen voor de schietpartij plaats. S. had de scooter met draaiende motor op de stoep zien staan en was ermee weggereden. De eigenaar daarvan en zijn vrienden haalden het voertuig niet lang daarna weer op, maar het beenkleed ontbrak. Toen de jongen dat met zijn vrienden bij S. opeiste, op 22 november tegen middernacht, ontstond de confrontatie die in het fatale wapengeweld uitmondde.

S. heeft bekend, maar zegt dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten. Volgens het OM klopt die lezing niet.