Meisje (14) overleden nadat mobiel in bad valt

Haar ouders belden een ambulance, maar bij aankomst van het medisch personeel bleek Yulia Vysotskaya al te zijn verdronken, zo meldt Metro UK.

’Russisch roulette’

Ondanks waarschuwingen van deskundigen is dit het derde dodelijke incident in één jaar door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het badderen in het land. Elektronisch ingenieur Andrey Sanovsky waarschuwt voor de gevolgen. „Relaxen in bad met een ladende telefoon is als het spelen van Russisch roulette.”

Ook Yury Agrafonov, het hoofd van de radio-elektronische sectie van de Irkutsk State University waarschuwt dat water een goede geleider is. ’’Daarom ontstond er direct kortsluiting toen de smartphone in het water viel.’’