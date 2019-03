Aap gooit hoge ogen met ’gespierde’ vertoning

De witgezichtsaki uit de Finse hoofdstad werd gefotografeerd door de 34-jarige Santeri Oksanen tijdens een bezoek aan de dierentuin: „Ik kon niet geloven hoe groot de spieren van de aap zijn.”

Dit is de aap die Santeri Oksanen wist te fotograferen:

Oksanen vervolgt: „De andere aapjes leken erg klein in vergelijking tot haar. Ze leken allemaal een beetje bang van haar. Door de foto lijkt het net alsof ze meedoet aan een wedstrijd bodybuilding.”

Ahaa...

Korkeasaari Zoo, waar het dier leeft, is ook op de hoogte van hun populaire Bea - zoals de aap heet. Zij hebben een video gepubliceerd en zeggen: „Bea is de leider van de witgezichtsaki’s in onze dierentuin. Wat op de foto te zien was, zijn geen spieren, maar vacht.”

Het geheim van deze imposante vertoning zit ’m in een gezond dieet, vervolgt de dierentuin: „Groenten, fruit, noten, zaden, insecten en olien krijgt ze binnen.” Het eten wordt overigens opgediend via een ingewikkeld ’bord’, zo moeten de dieren ook wat hersenwerk verrichten voor ze kunnen eten.

Oorsprong

Witgezichtsaki’s leven bijna hun hele leven in bomen en komen zelden op de grond. Ze hebben sterke spieren om zich te kunnen bewegen. Het soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.