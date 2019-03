OM gaat nog steeds uit van terroristisch motief Gökmen T.

Volgens het OM is niets gebleken van een relatie tussen de slachtoffers en de schutter. Gisteren werd nog gedacht aan een familiedrama. Gökmen T. wordt op dit moment nog steeds gehoord en zit in beperkingen. Dat betekent dat hij behalve met zijn advocaat geen contact mag hebben met de buitenwereld om het onderzoek naar de gebeurtenissen niet te doorkruisen. Advocate Mireille Veldman wil in dit stadium geen commentaar geven.

Gökmen T. zal binnen enkele dagen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris – een onderzoeksrechter – die moet beslissen of hij langer vast blijft zitten.