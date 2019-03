Amsterdam schrapt actie met I amsterdam

De manshoge rood-witte letters verdwenen in december van het Museumplein, op initiatief van de hoofdstedelijke afdeling van GroenLinks. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam ziet af van het eenmalig terugbrengen van de beroemde letters I amsterdam op het Museumplein voor de Provinciale Statenverkiezingen. Aanleiding is de schietpartij in Utrecht, laat een woordvoerster weten. De letters Amsterdam zouden voorzien van een stempotlood in plaats van de I samen met een stemhokje een dagje terugkeren om meer mensen naar de stembus te trekken.