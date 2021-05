9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor dood Bas van Wijk, blunder OM

De verdachte uit Hoofddorp schoot op 8 augustus 2020 zijn oud-dorpsgenoot Van Wijk dood in park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand nog 18 jaar en tbs, maar blunderde dus in de tenlastelegging.

Vormfout

De rechter liet tijdens de uitspraak dinsdagmiddag echter weten dat er een vormfout was ontdekt in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie. Het OM ging in eerste instantie uit van gekwalificeerde doodslag: dat Samir el Y. Bas van Wijk doodschoot vanwege een nep-Rolex, die hij vlak na het schieten van een vriend stal. Maar op de tenlastelegging, die op 20 april van dit jaar door het OM werd gewijzigd, waren de pleegdatum én -tijd (8 augustus 2020) niet vermeld onder het kopje ‘gekwalificeerde doodslag’ en dus verklaarde de rechtbank deze beschuldiging nietig.

’Poppenkast’

Slachtofferadvocaat Richard Korver van de nabestaanden van Bas van Wijk vertelde dat zijn cliënten het gevoel hebben dat zij in een poppenkast waren beland. Zij snapten er helemaal niks meer van. Vanuit het Openbaar Ministerie bleef het stil. In het persbericht van de rechtbank werd ook niet ingegaan op de vormfout.

Wat overbleef was moord of doodslag. Hoewel Samir el Y. met een semi-automatisch wapen naar het strandje aan de Nieuwe Meer toog op de zonnige zaterdag in augustus, was er volgens de rechtbank geen sprake van voorbedachte rade. De rechters gingen vorige maand tijdens de tweedaagse zitting diep op de achtergrond van Samir el Y. in. Met een persoonlijkheidsstoornis en een cannabisverslaving bleek het bezitten van wapens te leiden tot een giftige cocktail: schijnbaar vanuit het niets besloot Samir el Y. de groep rond Bas van Wijk te bedreigen. Toen het uiteindelijke slachtoffer daar manmoedig tussensprong en zei ‘dat hij normaal moest doen’ haalde Samir el Y. de trekker over.

Het doodschieten van Bas van Wijk leidde in de zomer van 2020 tot enorme ophef. Terwijl kinderen lekker bij het water aan het spelen waren, zorgde Samir el Y. voor ware horror op het strandje. Hij schoot Bas van Wijk dood en bedreigde zijn vriendengroep. Hij eiste horloges. Omstanders probeerden hun kinderen bij elkaar te krijgen en mensen vluchtten weg. In die chaos wist Samir el Y. in eerste instantie te ontkomen. Vijf dagen later werd hij aangehouden in Zandvoort, waarna hij bekende de schutter te zijn geweest.