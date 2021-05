’Onbegrijpelijke’ vormfout zorgt voor ontreddering bij nabestaanden’

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand achttien jaar en tbs, maar vergat op de tenlastelegging de pleegdatum en -tijd te vermelden onder het kopje ’gekwalificeerde doodslag’. De rechtbank deed dat af als vormfout en wilde Samir el Y. alleen veroordelen voor doodslag.

Het doodschieten van Bas van Wijk leidde in de zomer van 2020 tot enorme ophef. Terwijl kinderen lekker bij het water aan het spelen waren, zorgde Samir el Y. ineens voor ware horror door Bas van Wijk dood te schieten en diens vriendengroep te bedreigen en af te persen. De 21-jarige Hoofddorper Samir el Y. eiste horloges. Omstanders probeerden hun kinderen bij elkaar te krijgen en mensen vluchtten weg. In die chaos wist Samir el Y. in eerste instantie te ontkomen. Vijf dagen later werd hij aangehouden in Zandvoort. Nog een paar dagen later bekende hij de schutter te zijn geweest.

De zaak was dagen in het nieuws. Er werd zelfs op het Museumplein gedemonstreerd tegen het zinloze geweld, waardoor Bas van Wijk maar 24 jaar oud mocht worden. De bekende strafpleiter Richard Korver voelde vanwege die nationale ophef verwondering bij de uitspraak van de rechter. „De pleegdatum en -tijd stonden wel op de rest van de tenlastelegging. Namelijk bij de verwijten moord en doodslag. De gekwalificeerde doodslag ging niet om een totaal ander feit, maar om precies hetzelfde, alleen met een ander juridisch label. Het is voor iedereen helemaal duidelijk wat daar aan de Nieuwe Meer is gebeurd. We hebben het over de dood van Bas van Wijk, bedreiging en afpersing.”

Doodslag

Korver voelde echter tijdens die twee zittingsdagen dat er wel vragen vanuit de rechterlijke macht waren over de tenlastelegging. De rechters vroegen het Openbaar Ministerie nadrukkelijk of het de bedoeling was dat deze zo bleef. Daar kwam vanuit de officier van justitie geen reactie op.

En dat is een zware dobber voor de familie, houdt Richard Korver voor. „Tel maar op: de rechtbank acht de afpersing en doodslag bewezen. Dus gekwalificeerde doodslag, waarbij het doden ter vergemakkelijking is van een volgend delict, namelijk het wegnemen van het horloge, had bewezen verklaard kunnen worden. In mijn ogen had de rechtbank dat ook kunnen doen.”

Omdat de rechtbank vanwege de vormfout geen uitspraak wilde doen over de gekwalificeerde doodslag bleven de kwalificaties moord en doodslag over. Hoewel Samir el Y. met een semi-automatisch wapen naar het strandje aan de Nieuwe Meer toog op de zonnige augustuszaterdag, was er volgens de rechtbank geen sprake van voorbedachten rade en dus is van moord ook geen sprake.

Blijft doodslag over. De rechters gingen vorige maand tijdens de tweedaagse zitting diep op de achtergrond van Samir el Y. in. Met een persoonlijkheidsstoornis en een cannabisverslaving bleek het bezitten van wapens te leiden tot een giftige cocktail: schijnbaar vanuit het niets besloot Samir el Y. de groep rond Bas van Wijk te bedreigen. Toen het uiteindelijke slachtoffer daar manmoedig tussen sprong en zei ’dat hij normaal moest doen’, haalde Samir el Y. de trekker over. Omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht zal de schutter na een gevangenisstraf van negen jaar nog een verplichte tbs-behandeling krijgen.