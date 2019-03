Cycloon Afrika mogelijk grootste weersgerelateerde ramp ooit

Volgens de organisatie bevonden zich 1,7 miljoen mensen in Mozambique in het pad van de cycloon terwijl in buurland Malawi nog eens 920.000 mensen werden getroffen. De wervelwind ging gepaard met vloedgolven met een hoogte van 6 meter die een „ongelofelijke verwoesting” veroorzaakten in een groot gebied.

Het officiële dodental ligt op bijna 200 in diverse landen maar de VN vreest dat dit aanzienlijk zal oplopen. De regering van Mozambique zei al rekening te houden met meer dan 1000 slachtoffers.