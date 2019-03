Derde dode is 28-jarige man uit Utrecht

Een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 74-jarige man uit De Meern en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein raakten zwaargewond. Volgens het Openbaar Ministerie raakten vier mensen lichtgewond in de hectiek die tijdens de schietpartij ontstond, bijvoorbeeld omdat ze vielen. Het OM maakte geen namen bekend van de slachtoffers.

Via media kwam al wel naar buiten dat het 19-jarige slachtoffer werkte bij een cafetaria in Vianen. De zaak is dinsdag gesloten in verband met de gebeurtenissen. De 49-jarige man was voetbaltrainer bij de Utrechtse club Desto. De club meldt op de website verslagen en verbijsterd te zijn door zijn overlijden. Hij voetbalde en tenniste er en trainde daar ook zijn beide zoons en dochter.