Drie jaar cel voor ’klusjesman van Ruinerwold’: ’Hij was onmisbare schakel’

De rechtbank oordeelt dat de geboren Oostenrijker de langdurige vrijheidsberoving van een aantal kinderen in het gezin van zelfbenoemd religieus leider Gerrit-Jan van D. (69) mede mogelijk maakte. Zelf hield hij het er op zitting juist op dat hem amper wat te verwijten viel. Hij zou slechts hand-en-spandiensten hebben verleend. De rechter vindt B. echter ’een strafbare dader’: „Drie jaar is passend, met aftrek van voorarrest.”

De rechtbank vatte het veertig kantjes tellende vonnis vlot samen: „De verdachte was een volgeling van de vader. Hij kende de beweegredenen van de vader. B. bouwde compartimenten voor het gescheiden leven (van verschillende groepen kinderen) in Meppel. B. was tevens gemachtigd (geld)zaken te regelen. Daarmee werd vanaf 2010 de huur van de boerderij betaald. Hij speelde een essentiële rol in het geheel. Zonder hem was het voor de vader onmogelijk geweest het isolement zo lang vol te houden.” Ook na een verlammende beroerte van grote aanjager Van D. ging de samenwerking ’stilzwijgend’ door. „Daarmee is medeplegen bewezen.”

’Onmisbare schakel’

De rechtbank: „Van D. zag zich als messias, B. was discipel. Hij heeft de wil van de kinderen ondergeschikt gemaakt aan die van hem. Dat heeft B. mede in stand gehouden, het sociale isolement.” De klusjesman gaf telkens weer voedsel, kleding, regelde de woning. „Hij was een onmisbare schakel.”

De klusjesman blijft desondanks ontkennen, constateert de rechtbank. „Hij neemt geen verantwoordelijkheid! Werkte ook niet mee, beriep zich op zijn zwijgrecht.” Dat mag overigens, maar het gaf geen inzicht in B.’s ware belevingswereld.

„De zes jongste kinderen zijn wederrechtelijk van hun vrijheid beroofd.” Zij leefden in isolement, in tegenstelling tot de oudste drie kinderen, die bijvoorbeeld ooit wel waren aangegeven en schoolonderwijs kregen. „Ze werden niet aangegeven, ze bestonden niet. De buitenwereld was slecht.” Een groot deel van hun leven was er alleen contact met de vader, of via sociale media louter met andere volgelingen. „Ze werden geïndoctrineerd, konden niet vrij bewegen. Het gezin was het enige bekende dat ze hadden. Ouders hebben recht van opvoeding in religie, maar dat is niet absoluut. Het kan beperkt worden door de wet. Vader heeft de grenzen overschreden.”

Meubelmaker

Meubelmaker B. was de formele huurder van de door het span stevig verbouwde boerderij en hij droeg ook financieel zijn steentje bij. Hij mishandelde overigens zelf de kinderen niet, zo bleek uit het uitgebreide onderzoek. Vader Van D. mishandelde zijn meewerkende discipel B. echter wel. B. is vrijgesproken van medeplegen van mishandeling. „De kinderen hebben verklaard dat B. geen geweld pleegde. Het werd ook niet verbaal of anderszins ondersteund. B. was er (bovendien) niet bij als er geweld was.”

Het voor Nederland vermoedelijk unieke gezin werd in 2019 ontdekt op een boerderij in Drenthe. Een van de kinderen was uiteindelijk op pad gegaan om aan de bel te trekken. Er bleken zes kinderen en hun vader op het afgelegen adres te verblijven; zij waren bewust onder de radar gebleven. De kinderen waren dus nooit ingeschreven en gingen zelfs nooit naar de dokter. De drie oudere kinderen hadden de familie toen al verlaten.

Slachtofferverklaringen

Vader Van D. raakte jaren geleden door een hersenbloeding verlamd en kan daardoor niet worden vervolgd. Hij werd wel vele malen genoemd in het onderzoek.

Op de urenlange zitting afgelopen maand legden drie broers uit het gezin hun indrukwekkende slachtofferverklaringen af. Ze verwijten B. onder meer dat die meer had kunnen doen om hen en de andere kinderen uit hun benarde positie te krijgen. „Je had de held kunnen zijn in ons levensverhaal, aangifte kunnen doen”, aldus voormalig ’kind van Ruinerwold’ Shin.

B. meent echter dat de kinderen weg konden. De rechter stelt nu dus dat die dat door de intense sociale druk niet deden.