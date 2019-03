Vermiste geit 40 km verderop gevonden bij tramhalte

Belle, zoals de geit heet, wachtte op bij de halte keurig achter de gele lijn, net als haar medereizigers. Hoe de geit daar terecht kwam is niet bekend, meldt Metro.

De medereizigers hadden weinig oog voor Belle en keken voornamelijk naar hun telefoons, zo schrijft de krant.

De eigenaresse van Belle, Julie Swindell, denkt echter dat de geit gestolen was, gezien de flinke afstand die het dier heeft afgelegd: „Het is uitgesloten dat ze in haar eentje zo ver is gekomen.”

Opgehaald

Louise Fields, van Dogs 4 Rescue in het Engelse Salford, is Belle gaan halen bij de tramhalte, nadat iemand de ogenschijnlijk verdwaalde geit had gemeld. Aan Metro vertelt Fields niet te begrijpen hoe men op zijn of haar telefoon bleef kijken, terwijl er een geit voor hun neus stond.

Ⓒ Facebook / Dogs 4 Rescue

Eind goed, al goed

Julie Swindell is naar Louise Fields en de opvang gereden om Belle weer op te halen. De geit is inmiddels herenigd met haar broer Jingle.