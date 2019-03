Topman ProRail vertrekt

Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. Vanwege de problemen in het verleden kiest het kabinet om ProRail dichterbij de overheid te plaatsen. De staat is nu aandeelhouder in het bedrijf, na de omvorming is de spoorbeheerder een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Eringa heeft bij staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) aangegeven dat hij ’niet beschikbaar’ is voor de nieuwe overheidsorganisatie. De zoektocht naar een opvolger begint naar verwachting in de loop van volgend jaar.

De termijn van Eringa loopt op 1 april aanstaande af. Hij wordt herbenoemd voor de periode tot er een opvolger is gevonden. Het is de bedoeling dat ProRail op 1 januari 2021 is omgevormd tot zbo.