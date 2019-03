Kamer buigt zich dinsdag al over drama Utrecht

De Kamer heeft veel vragen over de toedracht van het drama, dat drie mensen het leven kostte. CDA’er Madeleine van Toorenburg vroeg Grapperhaus daarom naar het vragenuur te komen. De Kamer trekt het hele uur voor de kwestie uit, waar er normaliter drie of vier onderwerpen aan de orde komen. En Van Toorenburg laat het ondervragen van de minister over aan de eerste man van haar partij, Sybrand Buma.

PVV-leider Geert Wilders wil later dinsdagmiddag nog uitgebreid in debat met het kabinet over wat er precies in Utrecht is gebeurd en hoe de overheidsdiensten daarmee zijn omgegaan. Nu Grapperhaus al zijn opwachting maakt in het vragenuur, komt dat debat er waarschijnlijk pas later.

Herdenkingen

Voor het vragenuur begint, staat de Kamer stil bij de slachtoffers die maandag vielen. Ook de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch worden herdacht. Behalve minister Grapperhaus woont ook premier Mark Rutte die herdenkingen bij.