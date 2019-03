Schutter Gökmen T. kwam 1 maart vrij na belofte

De Utrechtse rechtbank heeft dat bekendgemaakt. Gökmen T. wordt verdacht van een verkrachting in juli 2017. Hij zat sinds 25 augustus 2017 in voorlopige hechtenis. De rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 september 2017 de voorlopige hechtenis van de verdachte onder voorwaarden geschorst.

Na ruim een jaar werd volgens de rechtbank duidelijk dat de verdachte zich niet aan deze voorwaarden hield. Hij werkte niet mee aan het opstellen van een persoonlijkheidsonderzoek en een rapport van de reclassering. Daarom heeft de rechtbank op 4 januari 2019 op verzoek van het OM de schorsing opgeheven. De verdachte zat toen weer vast.

Belofte

De man heeft op 22 januari dit jaar opnieuw schorsing van zijn voorlopige hechtenis aangevraagd en daarbij beloofd zich nu wel aan alle voorwaarden te zullen houden. De rechtbank wees dit op 31 januari 2019 af. Verdachte is daartegen in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof heeft de behandeling van het hoger beroep op de zitting van 20 februari 2019 aangehouden om de verdachte op een volgende zitting in persoon te horen.

Nadat T. ter zitting op 27 februari 2019 had verklaard ook mee te zullen werken aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapportage van de reclassering heeft het gerechtshof – conform de standpunten van de verdediging en het OM – de voorlopige hechtenis van verdachte per 1 maart 2019 wederom onder voorwaarden geschorst. Dat betekent dus dat hij op vrije voeten kwam.

Ook blijkt dat T. twee weken geleden nog is veroordeeld tot 4 maanden cel. Die straf kreeg hij voor een inbraak op 13 september 2018. Kort daarvoor was hij ook nog veroordeeld tot 2 weken cel voor een winkeldiefstal. Omdat die straf nog niet onherroepelijk was, en T. in beroep kon gaan, was hij nog op vrije voeten.

Schietpartij

Zo kon hij gisteren volgens de politie in de sneltram naar Utrecht stappen en drie mensen doodschieten.

