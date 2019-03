Kritiek op Baudet: ’Smerige politiek’

„De bedoeling was om met z’n allen even geen campagne te voeren”, zegt CDA-leider Buma. Volgens hem heeft Baudet berichten om dit af te stemmen simpelweg onbeantwoord gelaten. „Het is aan hem om daar uitleg over te geven.”

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst die Baudet gisteren liet doorgaan, legde hij de schuld van de aanslag deels bij VVD en CDA. Zij zouden met hun ’beleid van open grenzen’ hebben bijgedragen aan de aanslag. „Dat is over de grenzen van democratisch fatsoen”, vindt GroenLinks-leider Klaver. „Dat is smerige politiek.”

D66-leider Jetten kreeg er ’een vieze smaak’ van in zijn mond toen hij Baudets uitlatingen op tv zag. „Er zijn zware woorden gebruikt en ik vind het echt niet gepast als mensen nog aan het rouwen zijn om beschuldigingen te uiten, ook richting politici.”

Ook PvdA-leider Asscher reageerde op de aantijgingen, overigens zonder de partij van Baudet bij naam te noemen. „Gisteren waren er al mensen die het politieonderzoek helemaal niet nodig hadden om alles al zeker te weten. Om de schuldigen aan te wijzen. De multiculturele samenleving volgens de één. ‘Als de grenzen niet dicht gaan gaat dit veel vaker gebeuren’ zei de ander. Ik vond hun opportunisme pijnlijk en misselijkmakend.”

Motie van wantrouwen

Asschers woorden waren ook gericht aan PVV-leider Wilders, die de schuld niet alleen legde bij de multiculturele samenleving, maar ook bij premier Rutte. Wat doet immers een man die zoveel misdaden op z’n kerfstok heeft als vrij man in een tram, zo vroeg Wilders zich af? Hij wil daarover vandaag nog premier Rutte en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ter verantwoording roepen in een kamerdebat.

Daarin zal hij een motie van wantrouwen tegen Grapperhaus indienen, zo kondigde Wilders al aan tijdens het vragenuur. Dat de Turkse hoofdverdachte Gökmen Tanis vrij rondliep omdat zijn voorlopige hechtenis was geschorst, maakt de CDA-bewindsman medeschuldig, vindt Wilders. „U bent hier verantwoordelijk voor”, zei de PVV-leider met priemende vinger richting Grapperhaus. „Opstappen! Wegwezen!”

Het is nog onzeker of Wilders voldoende steun krijgt voor een debat, al heeft SGP-leider Van der Staaij al laten weten dat hij ook zo’n debat wil. „Het ligt voor de hand dat de Tweede Kamer vandaag met de regering spreekt over de verschrikkelijke aanslag in Utrecht. Ernstig vermoeden van terrorisme heeft grote impact. Niet alle antwoorden kunnen worden gegeven, maar toch goed om hier woorden aan te geven en aanpak te bespreken.”

’Eerst weten hoe het zit’

VVD-fractieleider Dijkhoff wil niet ingaan op de beschuldigingen van Baudet. „Er is een aanslag gepleegd. Treurig dat we een dag erna een discussie hierover beginnen. Ik ben voorzichtig met oordelen, conclusies en meningen. Ik wil eerst weten hoe het zit.”