Internetbankieren nekt tramschutter Utrecht

De mobiele telefoon waarmee de opmerkelijke transactie werd uitgevoerd kon worden uitgepeild en zo kwam de recherche gistermiddag achter de verblijfplaats van T.. Hier werd hij aan het begin van de avond door een arrestatieteam overmeesterd. Dit hebben bronnen dicht bij het onderzoek bevestigd.

Oud telefoonnummer

De recherche kon gisteren - nadat eerst de identiteit van de aanslagpleger werd vastgesteld – in eerste instantie alleen een oud telefoonnummer van T. achterhalen. Dat nummer leidde niet tot bruikbare gegevens over zijn verblijfplaats. Ook naspeuringen bij vrienden en familie hadden geen enkel resultaat. Intussen nam de dreiging op meer aanslagen door T. toe.

Vanwege deze enorme risico’s besloot de politie ook live de bankgegevens van de verdachte te monitoren. Dit is een in politiekringen zeer uitzonderlijke stap, die slechts bij uitzondering wordt genomen.

Kort na de aanslag bleek T. via een onbekende mobiele telefoon te hebben ingelogd op zijn bankaccount en geld te hebben overgemaakt. De transactie kon direct worden gekoppeld aan het nummer van een mobiele telefoon, dat toen dankzij een spoedmachtiging van een rechter-commissaris via speciale apparatuur kon worden uitgepeild.

De telefoon bleek eigendom van een bekende van T. Het digitale spoor leidde naar het adres waar T. verbleef. Even na zes uur gisteravond deed een team van de Dienst Speciale Interventies een inval en arresteerde T.

Inmiddels is ook meer duidelijk waarom politie en openbaar ministerie vanaf de aanslag tot op heden ernstig rekening houden met een terroristisch motief en andere motieven minder waarschijnlijk achten. In een in de vluchtauto teruggevonden briefje beschrijft T. niet alleen in naam van Allah te hebben gehandeld maar groet hij ook zijn ‘moslimbroeders.’

Salafistisch

Dat gegeven gecombineerd met de banden die de broer en vader van T. hebben met Salafistische moslimbewegingen, doen politie en openbaar ministerie nog steeds vasthouden aan een terreuraanslag. Een conflict in de relationele sfeer, zoals eerwraak , is veel onwaarschijnlijker aangezien er geen enkele relatie is vastgesteld tussen de verdachte en de slachtoffers.